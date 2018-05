Martina: inaccettabili liste di proscrizione nel Pd

Roma, 3 mag. - Non è accettabile che nel Pd girino "liste di proscrizione", lo ha detto il segretario reggente Maurizio Martina parlando alla direzione del partito. "Non si tratta di tornare indietro e non si tratta di andare oltre, per me si tratta di riprogettare per ripartire. Un ripensamento sul partito, su come si sta insieme, come ci si confronta, su come si prendono le decisioni dopo essersi confrontati".

"E' chiaro a tutti - ha aggiunto - che dalle nostre parti non possono esistere liste di proscrizione, da qualunque parte escano. Spesso siamo più feroci con noi stessi che non con i nostri avversari. Anche basta".