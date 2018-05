Martina: Pd faccia autocritica, non sono italiani a non capirci

Roma, 3 mag. - Il Pd deve "guardare in faccia" il dato delle scorse elezioni, capirne le ragioni e fare "una vera autocritica". Lo ha detto Maurizio Martina parlando alla direzione Pd, precisando: "Certo il punto non è quello che gli italiani non hanno capito".

Ha spiegato Martina: "Dobbiamo guardare in faccia tutto questo, fare una vera autocritica rispetto a quello che non siamo stati in grado di fare. Vale per il 4 di marzo, ma anche per il referendum costituzionale del 4 dicembre e persino per il clamoroso risultato che avemmo alle europee del 2014. Se avessimo riflettuto bene sulle ragioni di quella vittoria, probabilmente avremmo saputo evitare le successive sconfitta. In quell'occasione gli italiani trovarono nel Pd l'interprete del cambiamento".