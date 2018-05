Sei rinoceronti neri trasferiti dal Sudafrica al Ciad -2

Addo (Sudafrica), 3 mag. - Nel 2010, Ciad e Sudafrica hanno firmato un accordo di cooperazione per proteggere la biodiversità e assicurare la sopravvivenza a lungo termine delle specie animali minacciate a Zakouma.

Ogni anno milioni di rinoceronti vengono uccisi in Africa per le loro corna, molto ricercate in Cina e Vietnam. Sono 5.000 i rinoceronti neri ancora presenti nel continente africano, di cui quasi 1.900 in Sudafrica. Il paese conta anche circa 20.000 rinoceronti bianchi, ovvero l'80% della popolazione mondiale. Prima del Ciad, rinoceronti neri sono già stati trasferiti in Botswana, Tanzania, Zambia, Malawi e Ruanda.