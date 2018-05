Sei rinoceronti neri trasferiti dal Sudafrica al Ciad

Addo (Sudafrica), 3 mag. - Sei rinoceronti neri, quattro femmine e due maschi, hanno lasciato oggi la loro riserva in Sudafrica per raggiungere il Ciad, nell'ambito di un ambizioso programma di ripopolamento di pachidermi nel paese dell'Africa centrale, da dove sono scomparsi quasi 50 anni fa a causa della caccia.

Gli animali sono stati trasferiti questa mattina dal Parco nazionale Addo, nel Sud-Ovest, a Port Elizabeth, da dove voleranno in Ciad; al termine di un volo di circa 5.000 chilometri, i pachidermi saranno portati nel Parco nazionale di Zakouma, nella savana del Sud-Est del Ciad, dove si punta a ricreare un habitat per i rinoceronti neri. L'ultimo esemplare di questa specie risale al 1972. "Oggi stiamo partecipando a un evento storico e guardiamo a un futuro più luminoso per questa specie che ha vissuto su questo pianeta per milioni di anni", ha detto Peter Fearnhead, direttore dell'organizzazione internazionale African Parks. (Segue)