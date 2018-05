Fontana: parole Magoni su fascismo "valutazioni personali"

Milano, 3 mag. - Sono "espresssoni e valutazioni del tutto personali che non coinvolgono in nessun modo la giunta": così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato a margine della presentazione delle Olimpiadi degli oratori le parole dell'assessore al Turismo Lara Magoni, che su Facebook in un post pubblicato il 1 maggio invitava a "non rinnegare ciò che di buono è stato fatto dal fascismo" in riferimento alle "leggi che tutelano i lavoratori nascono proprio TUTTE dal fascismo".

"Sono espressioni e valutazioni del tutto personali che non coinvolgono in nessun modo la giunta - ha detto Fontana interpellato sull'argomento- io posso dire che dopo la venuta su questa terra di Voltaire si debbano rispettare le opinioni al di là del fatto che si sia d'accordo o meno".

"Io rappresento la regione e credo si debba parlare dei problemi della regione mi aspetterei magari polemiche su iniziative che abbiamo assunto o meno, evidentemente c'è poco da dire di cose concrete che si riferiscono alla nostra attività e di questo sono molto contento".