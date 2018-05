Fontana: mi auguro governo con Lega, interlocutore su autonomia

Milano, 3 mag. - Il presidente della regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, non è preoccupato per la situazione di stallo nella formazione del nuovo governo, ma non fa previsioni su come potrebbe evolvere la situazione. "È come fare tredici, bisogna chiederlo a chi sta gestendo la situazione - ha detto a margine della presentazione delle Olimpiadi degli oratori - io da amministratore locale mi auguro che si trovi una soluzione perché abbiamo bisogno di un governo con cui interloquire, sono tante le operazioni e attività che dobbiamo risolvere, ci auguriamo che si trovi una soluzione".

Fontana non è preoccupato, ma auspica "un governo con la presenza della Lega" perché "voglio l'autonomia e l'unico partito che mi garantisce una interlocuzione seria è la Lega, per il resto mi accontento di guardare l'orticello della mia regione che è bello ampio e pieno di problemi".