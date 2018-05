Europarlamento: garantire sicurezza, pluralismo e libertà media -2

Roma, 3 mag. - Per proteggere i giornalisti dalla violenza, dovrebbe essere istituito un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale che cooperi con le organizzazioni dei giornalisti e incaricato di monitorare e riferire in merito alle minacce subite. I giornalisti la cui libertà è messa a rischio hanno bisogno di procedure giuridiche efficaci per evitare l`auto censura.

I deputati sono preoccupati per l`aumento del cyberbullismo, del `revenge porn` e degli abusi sessuali sui minori e ribadiscono che i media devono rispettare in pieno gli interessi e i diritti dei minori. Chiedono una legislazione che comprenda norme sull`individuazione, segnalazione e rimozione dai social media dei contenuti dannosi per la dignità umana.(Segue)