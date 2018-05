Europarlamento: garantire sicurezza, pluralismo e libertà media

Roma, 3 mag. - Gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero "creare e mantenere, di fatto e di diritto, un ambiente sicuro per i giornalisti", hanno dichiarato i deputati europei giovedì. La risoluzione non legislativa presentata da Barbara Spinelli è stata approvata con 488 voti in favore, 43 contrari e 114 astensioni.

I deputati chiedono alla Commissione europea uno stanziamento adeguato e permanente all`interno del bilancio UE per sostenere il Centro per il pluralismo e la libertà dei media e per creare un meccanismo di supervisione indipendente che valuti i rischi per il pluralismo e la libertà dei media in Europa.

Invitano i Paesi UE a rafforzare il sostegno finanziario ai fornitori di servizio pubblico e ai giornalisti investigativi, astenendosi dal prendere parte alle decisioni editoriali. Tutti i finanziamenti pubblici erogati ai proprietari dei media dovrebbero essere regolarmente monitorati, aggiunge il testo. I deputati ribadiscono la loro richiesta di un trattamento IVA neutrale per tutti i media (ad esempio non discriminando tra testate cartacee e quelle online), come raccomandato già nella risoluzione del 2011.(Segue)