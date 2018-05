Milano, 3 mag. - "Non stiamo pensando" di cedere quote della Sea. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del restyling della facciata dell'aeroporto di Linate. "Non vogliamo toccare le nostre partecipate", ha aggiunto il sindaco, osservando che Sea "da una fase di potenziale crisi oggi è cresciuta tanto".