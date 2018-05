Anzaldi (Pd): imbarazzante Tg1, nessun accenno a epurazioni Di Maio

Roma, 3 mag. - "Di Maio dice che in queste settimane in Rai li stanno trattando coi guanti bianchi? Difficile negarlo, a giudicare dall'edizione di oggi del Tg1 delle 13.30. Il leader M5s ha messo nero su bianco in una lettera ai suoi parlamentari che vuole cacciare tutti i direttori dei tg Rai, e il Tg1 che fa? Dà spazio proprio a quella lettera, con tanto di immagine del testo, senza alcun accenno alle minacce da epurator di Di Maio. Un caso di imbarazzante servilismo, che ovviamente nulla toglie alla gravità della lettera del capo dei cinquestelle". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Possibile - prosegue Anzaldi - che Usigrai, Ordine dei giornalisti, associazioni e organismi di controllo non abbiano nulla da dire contro le annunciate epurazioni dei cinquestelle?".