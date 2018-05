Pittella (Pd): approvata buona norma per lavoratori marittimi

Basilicata, 3 mag. - "Anche grazie al lavoro costruttivo del Partito Democratico, la Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del Governo ha appena approvato il provvedimento sui lavoratori marittimi, una buona norma del Governo Gentiloni che viene incontro alle esigenze di lavoratori e armatori, senza mettere in discussione la legge 30 del 1998, che ha sempre permesso ottimi risultati occupazionali e di crescita di un settore chiave per l'Italia". Lo afferma Gianni Pittella, capogruppo Pd nella Commissione speciale al Senato.