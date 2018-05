Parlamento Ue: minori migranti, diritto istruzione, no detenzione -3

Roma, 3 mag. - Il Parlamento sottolinea l`importanza di istituire un solido sistema di identificazione e registrazione per garantire che i minori entrino in sistemi di protezione nazionali. Richiede inoltre una maggiore cooperazione tra le autorità preposte all`applicazione delle norme e alla tutela dei minori per individuare e proteggere i bambini scomparsi.

I deputati sono particolarmente preoccupati per lo sfruttamento delle ragazze a fini di prostituzione e chiedono agli Stati membri di intensificare gli sforzi e la cooperazione transfrontaliera per identificare i minori vittime di tratta, abuso e ogni altra forma di sfruttamento.

Per quanto riguarda le procedure di verifica dell`età, la risoluzione sottolinea che le visite mediche dei bambini dovrebbero sempre essere effettuate "in modo non invadente e nel rispetto della loro dignità". Il Parlamento ha inoltre respinto l'uso della coercizione per l'acquisizione di dati biometrici dei bambini.