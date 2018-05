Parlamento Ue: minori migranti, diritto istruzione, no detenzione

Roma, 3 mag. - Tutti i bambini migranti e le famiglie con bambini dovrebbero essere ospitati in strutture non detentive durante la verifica del loro status giuridico, hanno chiesto gli eurodeputati giovedì. "I minori non devono essere detenuti per fini di immigrazione" e la Commissione europea dovrebbe agire contro gli Stati membri dell`UE "in caso di detenzione prolungata e sistematica dei minori e delle loro famiglie", ha dichiarato il Parlamento europeo in una risoluzione non legislativa approvata per alzata di mano.

Secondo gli ultimi dati dell`Agenzia UE per i diritti fondamentali nel settembre 2016 la Bulgaria era il Paese con il maggior numero di bambini migranti detenuti, mentre in Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia se ne registra ugualmente un numero elevato. Nessun minore invece è stato trattenuto nei giorni in cui sono stati effettuati controlli in loco a Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Italia, Irlanda, Malta, Spagna o Regno Unito.(Segue)