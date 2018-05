Roma, 3 mag. - "Andrò, certo. Ma credo che le distanze non siano così incolmabili". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, annunciando la sua presenza alla direzione del Pd.

"Nessuno - aggiunge - mette in discussione il lavoro e il ruolo di Martina. Pochissimi per fortuna vogliono sostegno Pd a governo Di Maio. Difficile sostenere che Renzi non abbia diritto a dire la sua. Sdrammatizzare".