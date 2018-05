Napolitano ringrazia medici, Gentiloni e Mattarella

Roma, 3 mag. - "Desidero ringraziare per la puntuale informazione che è stata ieri fornita dall'Azienda ospedaliera del San Camillo-Forlanini di Roma sui progressi della mia degenza, a partire dal cruciale intervento operatorio di emergenza eseguito magistralmente dal professor Francesco Musumeci e dalla sua equipe nella notte tra il 24 ed il 25 aprile scorso, cui ha fatto seguito la scrupolosa assistenza che mi è stata prestata, con grande competenza tecnica e umana vicinanza, prima in Terapia Intensiva e ora nel Reparto di Cardiologia". Lo afferma il presidente emerito, Giorgio Napolitano, in una nota.

"Ieri mattina, con l'affettuosa visita del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sono stato lieto di aver potuto partecipare personalmente al significativo incontro e scambio tra gli apporti della scienza medica, di quanti da più tempo mi seguono con premurosa cura e professionalità, e delle autorità istituzionali, a cominciare dal presidente Sergio Mattarella, il quale mi fa sempre sentire vicino il suo caloroso sostegno", conclude.