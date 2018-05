Amministrative, Bergamini: centrodestra unito nei 21 Comuni al voto

Roma, 3 mag. - "Anche la prossima tornata elettorale del 10 giugno per le elezioni amministrative in Toscana vede il centrodestra unito in tutti e 21 i Comuni chiamati al voto. E' una notizia positiva, che testimonia la volontà della classe dirigente dei partiti della coalizione di proseguire sulla strada intrapresa due anni fa, di contendere con successo alla sinistra il governo delle amministrazioni locali della nostra regione". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata toscana di Forza Italia e responsabile nazionale Comunicazione del partito.

"Le vittorie conseguite dal centrodestra a Grosseto, Arezzo, Pistoia e in tanti altri Comuni della Toscana nelle scorse tornate amministrative, unita alla vittoria in 11 collegi uninominali tra Camera e Senato alle Politiche del 4 marzo, sono un segnale importante - sottolinea Bergamini - e ci fanno ben sperare per un ripetersi del successo alle elezioni in programma tra cinque settimane. Solo il centrodestra costituisce una alternativa credibile allo strapotere della sinistra nella nostra Regione, che nel 2020 contiamo di conquistare, iniziando un nuovo ciclo politico basato sulla libertà e sull'ascolto di cittadini e territori".