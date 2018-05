Torino: partito countdown verso Salone Auto, invaderà vie città

Torino, 3 mag. - Cinquanta pannelli fotografici nella centrale via Po di Torino ripercorrono la storia delle più importanti case automobilistiche mondiali: dalla prima Mercedes all'ultima nata nel 2003, Tesla, passando per Fiat, marchio che ha reso Torino uno degli snodi mondiali dell'auto. Parte così il conto alla rovescia verso il Salone dell'Auto di Torino, che si terrà dal 6 al 10 giugno al Parco Valentino e nelle principali piazze del capoluogo piemontese.

"La novità di questa quarta edizione è che il Salone diventa più dinamico, perchè avremo tutte le principali piazze torinesi impegnate in iniziative legate all'automotive. Piazza San Carlo ospiterà le motorizzazioni green, in parte auto elettriche in parte ibride. Mentre piazza Castello sarà colonizzata da Porsche, nata l'8 giugno 1948" ha anticipato Andrea Levy, patron di Parco Valentino Salone Auto Torino. E se le 70 candeline di Porsche saranno celebrate all'ombra della Mole con raduni e una mostra, Piazza Vittorio sarà invece terreno dei brand Made in Italy, con i club Ferrari e vetture Maserati e Lamborghini.

Quaranta i brand dell'auto attesi a Torino, una trentina gli incontri per un salone che avrà il suo fulcro al Parco del Valentino, ma che quest'anno diventa più "liquido" con propaggini e parate in tutta la città. In apertura mercoledì 6 giugno è prevista la Super Car Parade, con bolidi che spazieranno da piazza Vittorio per le vie del centro e poi come nel celebre film "Italian Job" lungo le rive del Po.

Gli organizzatori si attendono 700mila visitatori.