Francia, FN consulterà membri su nuovo nome a partire da 9 maggio

Parigi, 3 mag. - Il Front national consulterà a partire dal 9 maggio i suoi iscritti sul nuovo nome "Rassemblement national" (Raggruppamento nazionale), proposto dalla presidente Marine Le Pen. Lo ha annunciato un portavoce.

Il risultato di questa consultazione sarà annunciato da Marine Le Pen durante un consiglio nazionale allargato, il 1 giugno a Lione. "Approvate il nuovo nome 'Raggruppamento nazionale'?" sarà la domanda posta a circa 45mila persone, che dovranno scegliere tra il "sì" e il "no". Lo ha precisato Jordan Bardella, direttore del Front national de la jeunesse (Fni, Fronte nazionale della gioventù). Le schede per votare saranno inviate per corrispondenza il 9 maggio e la risposta dovrà essere inviata entro il 31 maggio.

(fonte AFP)