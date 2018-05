Gb, i "commoners" a nozze Harry e Meghan dovranno portarsi picnic -2

Roma, 3 mag. - Saeed Atcha, 21 anni, fondatore di Xplode, rivista giovanile di Bolton fondata dopo le rivolte del 2011, ha detto che molte persone svantaggiate aiutate dalla sua ong sono sconcertate. "Dicono, come è possibile che loro abbiano tutto quel denaro e noi dobbiamo portarci il picnic?" ha detto al Guardian. "Sono dello stesso parere. E' un fatto imperscrutabile". La ricchezza netta della famiglia reale secondo le stime supera i 400 milioni di sterline. Kensington Palace questa settimana ha detto che sarà disponibile un qualche tipo di rinfresco, ma non ha aggiunto altro.

Ad aprile Kensington Palace aveva annunciato che Meghan e Harry volevano organizzare le nozze in modo "da consentire a rappresentanti dell'opinione pubblica di sentirsi parte dei festeggiamenti". Gli invitati tra le mura del castello "comprendono una vasta gamma di provenienze ed età, giovani che hanno mostrato una forte leadership e coloro che hanno lavorato per le loro comunità". Saranno in primo piano nella immagini televisive trasmesse in tutto il mondo, ma il lancio di riso o coriandoli sconsigliato. Al matrimonio assisteranno anche i 1.140 dipendenti del palazzo, chi lavora e vive nel castello di Windsor o nelle vicinanze, 100 scolari e 200 persone che lavorano nelle ong patrocinate dalla coppia reale. Alle due del pomeriggio, dopo il matrimonio, i 600 ospiti presenti in chiesa parteciperanno al pranzo offerto dalla regina nel castello, gli altri andranno a casa o resteranno a Windsor.