Gb, i "commoners" a nozze Harry e Meghan dovranno portarsi picnic

Roma, 3 mag. - L'invito al matrimonio doveva essere un segnale della volontà della corona britannica di entrare in contatto con i ceti più svantaggiati. Milleduecento persone scelte con cura, tra cui volontari con i giovani in difficoltà di Coventry e leader della comunità di Bolton, entreranno tra le mura del castello di Windsor il prossimo 19 maggio per vedere per primi il principe Harry e Meghan Markle uscire dalla cappella di San Giorgio come una coppia sposata. Ma, racconta il quotidiano The Guardian, l'ospitalità non andrà molto oltre.

Rappresentanti della famiglia reale hanno scritto ai 1200 "commoners" invitati consigliando loro di portarsi un pranzo al sacco. I "lord lieutenants", i rappresentanti della regina nelle contee, hanno scritto agli invitati di "portare un pranzo al sacco dato che non sarà possibile comprare cibo e bevande in loco". I commoners invitati dovranno trascorrere almeno quattro ore e un quarto sui prati fuori dalla cappella, che altrimenti sarebbero rimasti vuoti sotto l'occhio delle telecamere.(Segue)