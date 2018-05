Saras: Massimo Moratti presidente, Dario Scaffardi nuovo Ad

Milano, 3 mag. - Il cda di Saras ha nominato presidente Massimo Moratti e nuovo amministratore delegato Dario Scaffardi, che garantirà la continuità della gestione avendo ricoperto, sin dal 2013, il ruolo di vicepresidente esecutivo.

Il cda ha inoltre istituito un Comitato di indirizzo e strategia composto da Massimo Moratti, Angelo Moratti, Dario Scaffardi, Angelomario Moratti, Gabriele Moratti e Giovanni Moratti. Il Comitato avrà funzioni consultive e di supporto al cda nella definizione delle linee guida strategiche di business, anche di finanza, nonché degli indirizzi in materia di sostenibilità e sarà presieduto da Angelo Moratti alla luce dell`articolata esperienza, maturata anche al di fuori della società, e della notevole rete di relazioni internazionali da lui sviluppata.

"E' un privilegio essere chiamato a ricoprire la carica che mio fratello Gian Marco e prima di lui nostro padre Angelo hanno saputo onorare con l'esempio, la dedizione e la passione che per la nostra famiglia rappresenta Saras", ha commentato Massimo Moratti. "L'evoluzione dello scenario di riferimento del nostro settore ci chiama a nuove importanti sfide, nel segno della sostenibilità del business, dell`innovazione e della responsabilità sociale. Per questo saluto con soddisfazione il nuovo incarico a cui viene chiamato Dario Scaffardi e la nascita del Comitato di indirizzo e strategie di Saras, un'importante cabina di regia per il gruppo grazie al contributo delle figure che lo compongono".