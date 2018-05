Ue, sindacati: tagli ai fondi di coesione minano lo sviluppo

Roma, 3 mag. - "Tagli consistenti ai fondi di coesione e alla Pac, la politica agricola comune, minano il disegno di un`Europa federale, sociale e dei popoli. Come già abbiamo affermato davanti al Parlamento europeo, la politica di coesione economica, sociale e territoriale rappresenta una componente fondamentale del disegno europeo, come descrivono gli stessi trattati, per promuovere uno sviluppo armonioso e ridurre i divari". E' quanto dichiarano in una nota unitaria i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Gianna Fracassi, Angelo Colombini e Guglielmo Loy in merito al nuovo bilancio Ue post 2020 presentato dalla commissione europea.

Per i segretari confederali "l`incremento delle risorse per importanti priorità come l'immigrazione, i giovani e l'innovazione non possono impedire un tenore di vita equo alle popolazioni agricole né giustificare l'abbandono dei finanziamenti volti a contrastare ritardi di sviluppo e minori opportunità sociali e occupazionali tra i cittadini europei".

In merito alle entrate, Fracassi, Colombini e Loy affermano "è apprezzabile, quanto indispensabile, la riforma del regime di finanziamento del bilancio europeo, soprattutto nella prospettiva ambientale, con nuove tasse sulla plastica e sulle emissioni di CO2. Tuttavia - sottolineano - con un po' più di coraggio sarebbe stato possibile contemplare la capacità per l`Unione europea di assumere prestiti, Eurobond".

Sul versante della spesa, i tre dirigenti sindacali sottolineano "appare utile l`istituzione del primo fondo per la stabilizzazione degli investimenti pubblici, mentre il secondo che sostiene i Paesi nella realizzazione delle riforme rischia di annullare gli effetti positivi del primo, se le riforme continueranno ad andare nella direzione dell`austerità".