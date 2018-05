Sea, crescono ricavi e traffico, punta a 33 mln passeggeri in 2018

Milano, 3 mag. - Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, ha chiuso l'esercizio del 2017 con una crescita del traffico e dei ricavi e punta a superare i 33 milioni di passeggeri nel 2018. Lo ha reso noto oggi il presidente di Sea, Pietro Modiano, nel giorno dell'assemblea degli azionisti che ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo per 70,3 milioni di euro.

I principali risultati a livello di gruppo sono in miglioramento rispetto al 2016: i ricavi crescono del 6,8 per cento, a 687,7 milioni di euro; l'Ebitda in crescita del 10,1% al netto dei componenti di ricavo e costo non ricorrenti, 243 milioni di euro incluse le poste non ricorrenti. L'utile netto del gruppo: 84,1 milioni di euro, in diminuzione del 10,2 per cento, ma al netto delle poste non ricorrenti l'utile cresce del 24,4 per cento. La posizione finanziaria netta: 508,9 milioni di euro, in migliornamento di 20,5 milion in di euro. Risultati che sono, ha detto Modiano, "una buona base per una crescita futura".

Si tratta, ha osservato il presidente di Sea - di numeri "significativi perché sono espressione di una svolta di fondo" e perché "sanciscono la lunga fase difficile iniziata nel 2008 con il dehubbing di Alitalia" e la fine dello "storico dualismo tra Malpensa e Linate".

"Cresce il margine operativo per passeggero - ha aggiunto Modiano - e questo aspetto è favorito dall'aumento del traffico ai 31,5 milioni di passeggeri nel sistema Sea. Quest'anno vedremo forse i 33 milioni di passeggeri, in base all'andamento dei primi 4 mesi dell'anno".

Il sistema Sea registra inoltre un aumento dei voli low cost, e un incremento a Malpensa dei voli intercontinentali, con quattro destinazioni in più, che rafforzano la sua peculiarità "strategica: il traffico internazionale è la sua ragion d'essere", ha osservato Modiano. Malpensa è anche l'aeroporto cargo che è cresciuto di più nel 2017 e per quanto riguarda l'Ebitda per passeggero "siamo tra i migliori in Europa tranne gli hub, e questo è un fiore all'occhiello", ha sottolineato Modiano.