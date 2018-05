Sisal: accordo con Fca per rinnovare intera flotta auto aziendali

Roma, 3 mag. - Sisal firma un accordo quadro con Fca per rinnovare l'intera flotta aziendale. Lo comunica la società del settore giochi, sottolineando che "dal 2018 al 2020 il parco auto Sisal sarà protagonista di un importante evoluzione: già pioniere nella modalità di noleggio auto a lungo termine per i propri dipendenti, in circa tre anni vedrà le 280 vetture di cui si compone rinnovarsi con i modelli Fiat, Alfa Romeo e Jeep".

"Tra le caratteristiche principali delle nuove auto - aggiunge Sisal - prevalgono soprattutto la sicurezza e la comodità, con l'obiettivo di agevolare in particolare coloro che svolgono il proprio lavoro prevalentemente in auto, dalle figure di assistenza tecnica a figure di sviluppo del business. Infatti tecnologie come il brake control o sistema elettronico anticollisione, e il cruise control adattivo, una regolazione automatica della distanza di sicurezza, migliorano e agevolano l'esperienza di guida".