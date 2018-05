Eataly in 2017 utile netto a 1 mln (-21 mln nel 2016) -2

Milano, 3 mag. - Nei primi tre mesi del 2018 Eataly ha registrato una crescita del 19,6% dei ricavi, che a cambi costanti sarebbe stata del 24,7%.

Nei prossimi mesi l'azienda fondata da Farinetti prevede di aprire cinque nuovi negozi tra cui Las Vegas e Verona. Mentre sono in cantiere le firme di contratti di locazione per altri 8 negozi, tra cui Dallas, San Francisco, Silcon Valley, Washington Dc, Miami e poi Madrid e Lisbona. Già firmato, invece, il contratto di locazione per Londra, dove la prima insegna Eataly aprirà nel 2020: "Il primo contratto di locazione firmato è a Londra - ha spiegato Guerra - che per noi è un negozio simbolicamente importante, ma lo è anche dal punto di vista del conto economico". In questo panorama di aperture, potrebbero esserci anche dei punti vendita che abbassino la serranda, come è avvenuto con Copenaghen. "C'è la possibilità che un paio di chiusure ci siano" ha confermato il presidente esecutivo.

Quanto a Fico e all'ipotesi di replicarlo da qualche altra parte nel mondo, magari in Cina dove ha riscosso un grande interesse, Guerra ha risposto: "Oggi come oggi Fico è un progetto unico e sperimentale. Nel futuro è possibile che ci sia ma non è nei piani". Fico punta a chiudere il primo anno di vita con 50 milioni di fatturato, mentre nei primi 5 mesi di attività è stato visitato da 1 milione e 250 mila persone. "Che si a un progetto sperimentale con delle cose da sistemare è normale - ha osservato Guerra dopo le polemiche emerse nelle scorse settimane proprio sul parco agroalimentare alle porte di Bologna - ma ad oggi, di criticità, oltre alle normali criticità di gestione, non ne abbiamo".