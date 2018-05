Camera, Rotondi: Fraccaro licenzia per dare pagnotta ai suoi

Roma, 3 mag. - "Il questore Fraccaro in polemica con 'la Repubblica' difende l'insulso intervento a danno del personale anziano dei gruppi parlamentari bollato come privo di merito se non l'affiliazione ai vecchi partiti". Lo afferma in una nota Gianfranco Rotondi, deputato eletto nelle liste di Fi.

"Si tratta - aggiunge - di persone qualificate e precarie verso cui l'ufficio di presidenza della Camera non ha speso una parola di comprensione confermando Montecitorio come l'unica azienda italiana che non stabilizza precari ventennali".

"Già gli allegati erano una formula pasticciata e goffa,ora viene la mannaia di Fraccaro che, come un ras della prima repubblica, ha la sola preoccupazione di licenziare gente per procurare la pagnotta ai suoi", conclude.