Def, Polverini: fi vuole esame approfondito e responsabile

Roma, 3 mag. - "In merito all'esame parlamentare del Documento di economia e finanza, Forza Italia ha chiesto, durante l'Ufficio di presidenza della Commissione speciale della Camera, di avere un consistente numero di audizioni in modo da lavorare al meglio al testo del Def". Lo afferma in una nota Renata Polverini, capogruppo di Forza Italia in Commissione speciale a Montecitorio e responsabile del Dipartimento Lavoro del partito azzurro.

"In una situazione di stallo politica - aggiunge - come quella attuale diventa ancor più importante coinvolgere le parti economiche e sociali ed avere più pareri possibili per poter costruire un documento strutturato e che risponda alle domande che, pressanti, ci arrivano dal Paese e dai cittadini. Primo punto lo stop alle clausole di salvaguardia e al conseguente aumento dell'Iva. Subito dopo un piano per la crescita e per gli investimenti che possa dar respiro alla nostra economia".

"Il Parlamento sia protagonista di questa delicata fase e le forze politiche agiscano, con senso di responsabilità, per il bene dell'Italia. A cominciare proprio dal Def che inizieremo ad esaminare in modo approfondito dai prossimi giorni", conclude.