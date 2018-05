Spagna, Eta ufficializza: smantellate tutte le nostre strutture

Madrid, 3 mag. - L'organizzazione separatista basca Eta ha annunciato oggi in un comunicato ufficiale inviato ai media spagnoli di aver "completamente smantellato tutte le proprie strutture" e di "aver messo fine a tutta la propria attività politica".

Fondata nel 1959 sotto la dittatura di Francisco Franco, l'Eta ha ucciso almeno 829 persone in una campagna di omicidi e attentati in Spagna e Francia, in nome dell'indipendenza di "Euskal Herria", i Paesi Baschi spagnoli e francesi e della Navarra.

L'annuncio dello scioglimento sarà seguito domani da una "conferenza internazionale" per una "pace giusta e duratura" a Combo-les-Bains, nei Paesi baschi francesi.