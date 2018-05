Malan (Fi): Di Maio saltando da un forno all`altro si è bruciato

Roma, 3 mag. - "Tra un forno e l'altro, Luigi Di Maio si è bruciato da solo. Ora confidiamo nel presidente Mattarella e, auspicando quanto oggi è stato espresso dal Presidente Tajani, chiediamo un incarico pieno alla nostra coalizione per un esecutivo forte a guida centrodestra sostenuto da chi, in Parlamento, con senso di responsabilità, non vuole far perdere inutilmente tempo prezioso agli Italiani". Lo afferma in una nota Lucio Malan, vice capogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

"Ci sono temi concreti che non aspettano veti e proclami: fermare l'aumento dell'Iva, il lavoro, l'immigrazione, la sicurezza e molto altro", conclude.