World Press Day, Afghanistan ricorda 10 giornalisti uccisi lunedì -3

Kabul, 3 mag. - In Myanmar le speranza di una maggiore libertà di stampa sotto il governo del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi si sono scontrate con una dura realtà. Il Paese è sceso di sei posti al 137esimo nel World Press Freedom Index 2018. Un recente sondaggio tra i giornalisti rileva un aumento della minacce degli attacchi fisici e degli arresti di reporter. Due giornalisti della Reuters che indagavano sui massacri dei musulmani Rohingya sono sotto processo e rischiano 14 anni di carcere.

I giornalisti in Pakistan, dove crescono i timori di una stretta sulle libertà, hanno organizzato una marcia a Islamabad, mostrando le foto dei compagni uccisi, con lo slogan "uccisi ma non messi a tacere". Il Pakistan è da tempo considerato uno dei Paesi più pericolosi per i media, presi nella lotta tra militanti e militari. Aumentano le sparizioni forzate, gli editoriali vengono cancellati dai giornali e i canali Tv vengono oscurati perchè non piacciono al governo. Un rapporto dell'ong Freedom Network segnala oltre 150 attacchi e violazioni contro i giornalisti nell'ultimo anno. "E' molto difficile" ha detto Abid Khurshid, presidente del forum dei giornalisti del Kashmir.