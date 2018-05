World Press Day, Afghanistan ricorda 10 giornalisti uccisi lunedì -2

Kabul, 3 mag. - Nell'ultima classifica di Reporters Without Borders (RSF) l'Afghanistan era terzo nella classifica dei Paesi più pericolosi del mondo per i giornalisti. Media afgani hanno condannato il governo per non aver protetto i giornalisti, in particolare sulle scena degli attacchi suicidi dove le esplosioni secondarie sono una preoccupazione costante. Anche l'ambasciata britannica a Kabul ha emesso un comunicato in sostegno dei giornalisti afgani e il sottosegretario per l'Asia e il Pacifico Mark Field ha detto che il loro coraggio "è stata notato in tutto il mondo".

La stampa in Asia non è sotto attacco solo in Afghanistan, ma anche nella Filippine, in Myanmar e Pakistan. Lo stesso giorno delle uccisioni dei giornalisti afgani, il giornalista radio filippino Edmund Sestoso è stato abbattuto a colpi di arma da fuoco a Dumaguete, ha detto Human Rights Watch. Sestoso è morto martedì. "Il fatto che sia morto nel periodo del World Press Freedom Day ci ricorda ch resta molto da fare per la libertà di stampa nel mondo e per porre fine al massacro di giornalisti" ha detto il ricercatore di HRW Carlos Conde. Un collettivo di organizzazioni per le libertà di stampa ha detto che nei due anni di presidenza di Rodrigo Duterte gli attacchi ai giornalisti si sono moltiplicati, 85 in tutto, tra cui assassinii. (Segue)