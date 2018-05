World Press Day, Afghanistan ricorda 10 giornalisti uccisi lunedì

Kabul, 3 mag. - Il World Press Day oggi è stato dedicato a a Kabul a un ricordo dei dieci giornalisti uccisi pochi giorni fa nel più grave attacco ai media in Afghanistan dalla caduta dei talebani nel 2001. I giornalisti, tra cui il capo del fotografi dell'Afp Shah Marai, sono stati uccisi in diversi assalti lunedì. "I giornalisti in Afghanistan sono tra i più coraggiosi al mondo" ha detto Omar Waraich, il vicedirettore di Amnesty International per il Sud dell'Asia. "Lavorando in condizioni tra le più difficili affrontano minacce, intimidazioni e violenze semplicemente perchè fanno il loro lavoro".

Lunedì un doppio attacco suicida, rivendicato dall'Isis, ha ucciso a Kabul 25 persone, tra cui Marai e altri otto giornalisti, mentre un attacco separato a Khost ha ucciso un reporter della Bbc. A Kabul sono morti anche giornalisti di Tolo News, 1TV, Radio Free Europe e Mashal TV. L'attacco mortale ha sconvolto la comunità media afgana, molto legata e solidale in un contesto sempre più ostile. Ma i giornalisti non si sono fatti spaventare e sono tornati sul luogo dell'esplosione di Kabul poche ore dopo per protestare. "Il World Press Freedom Day ricorda a me e ai miei colleghi l'importanza del giornalismo per una democrazia vitale" ha detto Parwiz Kawa, direttore del quotidiano Hasht-e-Subh all'AFP. Il direttore di ITV Abdullah Khenjani ha detto che oggi è "un giorno di lutto" per la rete Tv, che ha perso un giornalista e un cameraman lunedì. "I giornalisti afgani che vivono in un ambiente sempre più ostile hanno bisogno di maggiore sostegno e protezione" ha detto Lotfullah Najafizada, direttore di Tolo News.(Segue)