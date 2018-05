Roma, 3 mag. - "La saggezza del presidente Mattarella porterà il centrodestra al governo. Il presidente sta dimostrando grande equilibrio. Tornare alle urne subito sarebbe un danno per il Paese. Per questo sono convinto che il presidente conferirà un mandato pieno alla coalizione che ha vinto le elezioni". Lo afferma in una nota Roberto Cassinelli, deputato di Forza Italia, "Dimostreremo la capacità di formare un governo efficace per le necessità del Paese", conclude.