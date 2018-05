Mondiali ping-ping, le nazionali delle due Coree si fondono in una

Roma, 3 mag. - La primavera coreana è arrivata in Svezia, dove si stanno svolgendo i mondiali di tennistavolo. Le squadre femminili della Corea del Sud e della Corea del Nord, che avrebbero dovuto afffrontarsi nei quarti di finale, hanno deciso di unire le loro forze per affrontare il resto della competizione come una squadra unica.

L'Associazione coreana di tennistavolo (KTTA) ha detto che le due Coree hanno concordato di procedere unite nei mondiali in corso ad Halmstad, in un ulteriore segno di distensione dopo il summit tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong Un nel villaggio dell'armistizio di Panmunjom la scorsa settimana. E' la prima volta che viene formata una squadra unificata di ping pong dai mondiali del 1991, che si svolsero a Chiba, in Giappone. Mentre alle Olimpiadi invernali di PyeongChang ha squadra femminile congiunta coreana.

La squadra congiunta parteciperà alle semifinali col nome Corea e, se dovesse arrivare al podio, tutte e nove le atlete delle due selezioni congiunte (cinque sudcoreane e quattro nordcoreane) prenderanno la medaglia, in base a un accordo raggiunto dalla KTTA con la Federazione internazionale tennistavolo. Inoltre, è stata richiesta la possibilità di presentare un'unica squadra anche ai Giochi asiatici che si terranno in Indonesia.