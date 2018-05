Governo, sondaggio Psi: 68,6% dice no a maggioranza con M5s

Roma, 3 mag. - Sondaggio Psi sull'ipotesi di un Governo sostenuto da centrosinistra e M5s. Su 1.318 votanti della base socialista, circa i due terzi, pari al 68,6%, hanno espresso parere contrario, mentre il 31,4% si è detto favorevole. Il sondaggio è durato 24 ore. "Credo si tratti di un dato che non possiamo non tenere in considerazione", ha detto il segretario Nencini commentando i risultati.

"Dalla nostra base arriva una richiesta che è figlia di una cultura politica, di valori e di un'idea di Paese", ha concluso.