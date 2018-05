Carfagna: serve governo forte per difendere Italia in bilancio Ue

Roma, 3 mag. - "Il bilancio dell'Unione europea per il 2021 - 2027 rischia di penalizzare il nostro Paese, di creare un importante danno economico, una brutta ipoteca sul futuro del nostro Paese. Finirebbero decurtati i finanziamenti destinati a settori strategici come l'agricoltura e le politiche di coesione tra i territori italiani. Bisogna intervenire per correggere questo bilancio dell'Unione europea. Modificare la bozza proposta è un obiettivo strategico per il Mezzogiorno e per l'intero Paese e a nostro avviso questo risultato non può essere perseguito sedendo al tavolo della trattativa con un governo in carica per il disbrigo per gli affari correnti, in un contesto politico di confusione e stallo. Lo scrive Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota sulla sua pagina Facebook.

"Non è - aggiunge - una questione di persone, ma di mandato. I governi non si creano per occupare le poltrone, ma per affrontare i dossier e risolvere i problemi del Paese, difendendolo dagli attacchi esterni, di qualunque tipo essi siano. Quando dicevamo - e continuiamo a farlo - che serve un esecutivo forte pensiamo a questioni vitali come questa, che andrebbero affrontate con sostegno dell'intero sistema-Paese, da un governo con una maggioranza larga e nel pieno delle sue funzioni. Chi oggi si oppone a crearne uno per egoismo, perché rivendica ruoli che non potrà avere perché non gli sono stati assegnati dagli elettori, perché vittima delle promesse fatte e delle mille contraddizioni di una forza politica anomala, indebolisce l'Italia, la rende più fragile nella gestione di una trattativa difficile come quella di cui stiamo parlando. Sarebbe ancora più grave se a prolungare questo vuoto di potere che rischia di penalizzare soprattutto il Sud fosse - come è stato finora - il Movimento 5 stelle che nel Mezzogiorno ha raccolto moltissimi voti e alimentato grandi aspettative. Serve un governo che si occupi dell'Italia, difenda i nostri cittadini e per farlo c'è bisogno che tutti si rimbocchino le maniche, mettendosi in gioco, abbandonando i comodi -ma inutili - piedistalli", conclude.