Yemen, Nyt: forze speciali Usa impegnate con Riad contro Houthi

Roma, 3 mag. - I Berretti Verdi americani stanno segretamente aiutando l'Arabia saudita nella guerra in corso in Yemen, in contrasto con quanto sostenuto ufficialmente dal Pentagono, secondo cui l'assistenza militare statunitense sarebbe limitata a rifornimento aereo e a una condivisione di informazioni logistiche e di intelligence. E' quanto rivela oggi il New York Times, precisando che una squadra di circa una decina di uomini delle forze speciali Usa è attiva dalla fine dello scorso anno al confine saudita con lo Yemen.

Secondo quanto riferito da fonti americane e da diplomatici europei, i militari americani stanno aiutando a localizzare e distruggere depositi di missili balistici e siti di lancio usati dai ribelli sciiti Houthi dello Yemen per attaccare Riad e le altre città saudite. E stanno anche addestrando le forze saudite a garantire la sicurezza alla frontiera. (Segue)