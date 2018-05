Accordo su nucleare, Iran: anche noi fuori se gli Usa escono -2

Teheran, 3 mag. - Il presidente Trump ha dato tempo agli europei fino al 12 maggio per trovare un nuovo testo che rimedi alle "terribili lacune" dell'accordo del 2015, altrimenti gli Stati Uniti si chiameranno fuori. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito in Australia il suo impegno a favore dell'accordo sul nucleare iraniano, per evitare un'escalation di tensioni in Medio Oriente; ha però ribadito che a suo giudizio dovrebbe essere rinforzato.

"Voglio solo dire che qualunque sia la delusione (di Trump), sarà necessario preparare un negoziato più largo e un accordo più largo, perchè ciò che io credo è che nessuno voglia la guerra nella regione e credo che nessuno voglia un'escalation in termini di tensioni nella regione", ha detto, rispondendo in inglese alla domanda di un giornalista.

L'accordo sul nucleare iraniano è stato concluso nel luglio 2015 a Vienna tra Teheran e il gruppo 'Cinque più Uno' - formato dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Russia e Germania) - prima dell'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump.

(fonte AFP)