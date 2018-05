Roma, flash mob Fdi. Meloni: scandaloso cancellare festa mamma

Roma, 3 mag. - "Fratelli d'Italia ha organizzato qui in piazza del Campidoglio un flash mob, con alcune associazioni di famiglie, per protestare contro la decisione presa da un asilo della Capitale di non celebrare la festa della mamma, abolire la festa della mamma e la festa del papà. Noi crediamo che sia una decisione ridicola, scandalosa. Le mamme hanno il diritto di essere celebrate, i figli hanno il diritto di celebrare le loro mamme e così i papà. Non si può per furore ideologico cancellare tutto: cancellare il fatto di essere mamma, di essere papà, di essere domani nonni, il Natale, la Pasqua e tutta la nostra tradizione e la nostra identità. Alla fine non rimarrà più niente da festeggiare che non sia il furore ideologico di certa sinistra". E' quanto ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso del flash mob che si è svolto questa mattina in Piazza del Campidoglio.