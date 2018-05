Farinetti: spero che direzione Pd voti Martina all'unanimità

Milano, 3 mag. - "Oggi nessuno deve vincere nella direzione Pd ma sarei molto contento se votassero la permanenza di Martina all'unanimità, mi piacerebbe e secondo me ci sono forti possibilità, sarebbe un bel segnale". A dirlo è il fondatore di Eataly a Milano poco prima dell'apertura della direzione del Pd. "Martina è una persona moderata, e come ministro è andato anche bene perchè arriva da quel mondo - ha spiegato Farinetti - Speriamo che sappia di partiti! E poi non è uno molto portato per i teatrini e io apprezzo questo".

"Spero che si mettano d'accordo oggi pomeriggio ma stiamo parlando del partito che ha i toni più moderati, del partito che discute tra sè e questa non è neanche una brutta cosa - ha aggiunto - che sempre meno abbia un padrone è positivo e secondo me è d'accordo anche Matteo".

A chi gli chiedeva se fosse favorevole a un accordo con il MOvimento 5 stelle Farinetti ha risposto: "Io farei l'accordo con tutti e due", Lega e M5s, "per fare una legge elettorale nuova. Per me l'unica maniera per uscirne è una legge elettorale che consenta di avere uno che vince e uno che perde".