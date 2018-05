Roma, 3 mag. - Il governo sta predisponendo un decreto per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per le aree complesse. È quanto emerso al tavolo su Alcoa in corso al Ministero dello Sviluppo economico secondo quanto riferiscono fonti sindacali.

Il provvedimento consentirebbe di sciogliere uno dei nodi legati al rilancio del sito Alcoa di Portovesme attraverso il piano di Sider Alloy. Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati sono infatti in scadenza.