Maire Tecnimont: utile I trim cala a 30,8 mln, ricavi +21,1%

Roma, 3 mag. - Maire Tecnimont ha chiuso il primo trimestre con un utile netto consolidato pari a 30,8 milioni di euro, in calo del 3,3% "per gli effetti della gestione finanziaria che riflette il contributo positivo non ricorrente nel precedente esercizio". I ricavi ammontano a 916,1 milioni in crescita del 21,1%. "L`incremento dei volumi - spiega la società - riflette l`evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini ed è riconducibile ai principali contratti Epc che si trovano in piena fase esecutiva di costruzione".

L'Ebitda è pari a 50,5 milioni in crescita dell'11%. Il Risultato operativo (Ebit) è pari a 48,7 milioni, in aumento del 10,8%. La posizione finanziaria al 31 marzo 2018 mostra disponibilità nette per 108 milioni, in linea rispetto al 31 dicembre 2017. Il Patrimonio netto consolidato ammonta a 333,6 milioni, in aumento di 49,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2017.