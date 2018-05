Governo, Napoli (Fi): da Mattarella ultimo appello a responsabilità

Roma, 3 mag. - "Le parole hanno un peso e quelle scritte nel comunicato del Quirinale hanno il peso di macigni ciclopici. Il presidente Mattarella intende verificare lunedì prossimo 'se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranze di governo'". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Il presidente - aggiunge - ha deciso di rendere superfluo il mestiere di esegeta del Quirinale, con parole di esemplare chiarezza. Dopo due mesi di tira e molla, Mattarella ha deciso di rivolgere un ultimo appello alla responsabilità dei partiti mettendoli davanti al Paese, e davanti alle loro contraddizioni: lunedì, salendo per la terza volta le scale del Quirinale, le delegazioni dei partiti non potranno più esprimere un desiderio o una strategia, ma portare un foglietto con su scritti i numeri necessari per mettere in piedi una maggioranza al Senato e alla Camera".

"In sostanza, Mattarella - insiste - avvertirà i suoi interlocutori che sono arrivati davanti al fatidico bivio: o siete voi in grado di propormi una maggioranza, o sarò io a decidere il governo da dare al Paese perché possa adempiere agli atti necessari (vertice G7 ma soprattutto stesura della legge di Bilancio a settembre). Il tempo dei veti e dei ricatti è scaduto, e il presidente Mattarella si prepara a onorare il suo ufficio assumendo le decisioni che la politica non è stata in grado fin qui di assumere ma che può assumere ancora lunedì, se i leader saranno capaci di un colpo di reni. Una politica incapace di esprimere una maggioranza registra una pesante sconfitta, e la vittoria elettorale del 4 marzo ne esce sbiadita se non cancellata. Sono sicuro che Forza Italia si adopererà, da qui a lunedì, perché al presidente Mattarella vengano date le certezze, politiche e aritmetiche, su una maggioranza capace di estendersi oltre i confini del centrodestra", conclude Napoli.