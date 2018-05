Farinetti a Renzi: in questo momento si fa figurone a star zitti -2

Milano, 3 mag. - "Che Renzi debba lasciare spazio agli altri non c'è dubbio e secondo me lo farà anche - ha proseguito Farinetti -. Il tema è che ritiene che una legge elettorale come voleva lui sia applicabile con una monocamera per cui bisognerebbe riproporre agli italiani quella roba lì"".

"A volte - ha osservato il fondatore di Eataly - tendi a essere antipatico agli altri e adesso lui vive un momento così, a prescindere da cosa dice, viene un titolo negativo. Ma è un bravo ragazzo e vuole bene a questo Paese".