Meloni: centrodestra chieda incarico pieno per andare a Camere

Roma, 3 mag. - "Chiamerò nelle prossime ore Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per proporre che il centrodestra lunedì nelle consultazioni con il presidente Mattarella chieda un incarico pieno per andare in Parlamento, verificare se ci sono i numeri su alcune proposte serie di cose da fare". Lo ha anticipato Giorgia Meloni, parlando a margine del flash mob in Campidoglio in difesa della festa della mamma e del papà organizzato da Fratelli d'Italia.

"E se non ci saranno quei numeri - ha aggiunto - vorrà dire che sarà comunque un governo di centrodestra ad accompagnare l'Italia a nuove elezioni e non il governo Gentiloni".