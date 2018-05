Piazza Affari presegue la seduta in calo, Ftse Mib -0,42%

Milano, 3 mag. - Piazza Affari prosegue in calo la seduta odierna, in linea con l'andamento debole delle principali Borse europee. Intorno alle 13.30 l'Indice Ftse Mib cede lo 0,42%, mentre l'All Share arretra dello 0,35%. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali viaggia intanto in area 120 punti base.

Tra le blue chip Moncler (-3,47%) guida la classifica dei titoli più venduti, seguita da Ferrari, che cede oltre il 2% dopo la diffusione in mattinata dei risultati del primo trimestre 2018, e da Fca (-1,48%). Giù anche Mediobanca (-1,4%), Banco Bpm (-1,4%), Ubi (-1,3%).

Tra i titoli in controtendenza positiva Tenaris (-1,4%), Terna (-0,94%), Buzzi (-0,75%9, Banca Generali (-0,6%).