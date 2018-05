Boccia (Pd): fare presto sul Def, evitare caos e aumento Iva

Roma, 3 mag. - "Se ognuno parte dal proprio programma della campagna elettorale il Def diventa il caos. Sarebbe meglio esaminare il Def presto per disinnescare l'aumento dell'Iva ed evitare di far innervosire i mercati". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, al termine dei lavori della commissione.

"È ovvio - ha aggiunto - che di fronte alla richiesta di audire tutte le parti sociali siamo d'accordo. L'importante è fare presto, mettendo il Paese in sicurezza, sostenendo il quadro tendenziale proposto dal governo Gentiloni e disinnescando le clausole di salvaguardia per il 2019, dicendo no all'unanimità all'aumento dell'Iva".