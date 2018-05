Farinetti a Renzi: in questo momento si fa figurone a star zitti

Milano, 3 mag. - Il patron di Eataly, Oscar Farinetti, a Matteo Renzi in questa fase consiglierebbe di "stare zitto". A poche ore dall'apertura della direzione del Pd, Farinetti che ha assistito senza intervenire alla presentazione del primo bilancio consolidato di Eataly a Milano, ha detto: "Avete visto cosa ho fatto oggi? Ci sono persone nuove che io apprezzo nell'azienda per cui non è il caso che parli io, ma sono presente e faccio sapere che sono d'accordo al 110%. In questo momento ci sono già quei due (Di Maio e Salvini, ndr) che parlano da morire, si fa un figurone a stare zitti". "In questo momento in cui tutti parlano - ha ribadito in conclusione - si fa più bella figura a stare zitti".