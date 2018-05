Saipem, Cao: vediamo deboli segnali di ripresa del settore

San Donato Milanese (MI), 3 mag. - Nel settore "in questo momento ci sono dei segnali deboli di ripresa". Lo ha sottolineato l'Ad di Saipem, Stefano Cao, nel corso dell'assemblea degli azionisti. "Noi li cogliamo - ha spiegato - in alcune delle nostre attività che in qualche maniera mostrano che i piani di investimento delle compagnie petrolifere, quindi dei nostri clienti, che sono stati drammaticamente ridotti come effetto della crisi, possono mostrare un nuovo processo di crescita".

"Non sono però - ha proseguito Cao - segnali sufficienti a identificare la tempistica con la quale la ripresa si manifesterà, ma sono segnali che noi seguiamo con grande attenzione e che monitoriamo in modo tale da presentarci alla ripresa del mercato con la migliore struttura, la migliore struttura in termini di efficienza e in termini di competenza dell'azienda".

"A valle delle grandi crisi - ha continuato Cao - ci sono dei processi di ridisegno un po' della struttura del mercato, nel senso che ci sono tante compagnie e tante società che non ce la fanno a superare la crisi, sono compagnie che hanno competenze o hanno anche degli asset di interesse, per cui direi che anche una focalizzazione molto forte è nella direzione di monitorare attentamente il mercato per cercare quali siano le opportunità che meglio possono adattarsi alla società".

"Quindi - ha concluso l'Ad di Saipem - da una parte grossa attenzione ai costi e all'efficienza e dall'altra occhio attento a quali saranno i temi che consentiranno all'azienda di ritornare ai fasti del passato".