Fedriga: si può fare solo governo a tempo per legge elettorale

Roma, 3 mag. - "Un governo con il Pd? No. Si può fare solo un governo a tempo per la legge elettorale. Tendo a rimarcarlo. Sì, ma non lo dico perché non mi piace il simbolo del Partito Democratico o mi sta antipatico qualcuno". Risponde così Massimiliano Fedriga (Lega), neo Governatore della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, a 24Mattino su Radio 24 alla domanda del conduttore su un governo della Lega con il Pd.

"Lo dico perché lo diciamo dal 4 marzo: l'unica via percorribile è decidere cosa fare per il Paese e mettere in campo gli impegni presi il 4 marzo", ha spiegato Fedriga. "E penso che gli impegni che abbiamo preso noi, sono incompatibili rispetto alle posizioni prese dal Pd".

Nel caso di un governo istituzionale di tutti, il cosiddetto governo del Presidente?" insiste Telese. "Tendo ad escludere anche questo. Non vedo alternative. Non è possibile pensare di fare un'azione di governo condivisa con il Pd", risponde Fedriga che, poi conclude: "Ovviamente se, invece, ci fosse un governo dove partecipino anche i Cinque Stelle per riscrivere o mettere a punto la legge elettorale, per garantire una maggioranza e andare al voto, allora deciderà il presidente Mattarella. Se serve un governo per fare una legge elettorale fino ad ottobre, l'unica cosa che si può fare è quella".